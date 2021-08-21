Galatasaray'dan Morutan için son teklif

Galatasaray, Fatih Terim'in gözdesi Olimpiu Morutan'a son bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Morutan için son teklif
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21 Ağustos 2021 13:00
Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu. Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açmıştı.

Başkan Becali daha sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu" demişti.

Aslan, uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak kabul edilmezse bu defteri kapatacak.



 

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