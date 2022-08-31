Galatasaray'da sezon öncesi gönderilmesi gündemdeyken başarılı performansı sonrası kalmasına karar verilen Sacha Boey'in en ciddi talibi olan Monza teklif artırdı...
İtalya Serie A ekibi Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla yeni bir kiralama teklifinde bulundu.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.
İtalya Serie A ekibi Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla yeni bir kiralama teklifinde bulundu.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.