Galatasaray'dan Monza'ya Sacha Boey cevabı

Galatasaray'da Sacha Boey'in en ciddi talibi olan Monza teklifini yükseltti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Monza'ya Sacha Boey cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2022 11:10
Galatasaray'da sezon öncesi gönderilmesi gündemdeyken başarılı performansı sonrası kalmasına karar verilen Sacha Boey'in en ciddi talibi olan Monza teklif artırdı...

İtalya Serie A ekibi Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla yeni bir kiralama teklifinde bulundu.

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ