Galatasaray'da sezon öncesi gönderilmesi gündemdeyken başarılı performansı sonrası kalmasına karar verilen Sacha Boey'in en ciddi talibi olan Monza teklif artırdı...İtalya Serie A ekibi Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla yeni bir kiralama teklifinde bulundu.Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.