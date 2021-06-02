Galatasaray'dan Monaco'ya; "Onyekuru'yu almıyoruz"

19 Haziran'da görevi devredecek Galatasaraylı yöneticiler, Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Monaco'ya; 'Onyekuru'yu almıyoruz'
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02 Haziran 2021 09:14
Sezonu kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi.

Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi.

Henry Chukwuemeka Onyekuru bu sezon sarı kırmızılılarda 14 lig maçına çıkarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.



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