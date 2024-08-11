Galatasaray'dan Molde harekatı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sol bek ve orta saha bölgelerine takviye planlayan Sarı-Kırmızılılar, Norveç'in Molde kulübünün kapısını çalıyor. Daha önce sol bek için temasa geçilen Mathias Lovik ile orta sahada düşünülen Emil Breivik adı öne çıkıyor.
İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZLERİ
20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor.
KÖHN'ÜN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.
LINNES REFERANSI
Molde'den Lovik ve Breivik'i listesine alan Galatasaray'da en önemli referans Martin Linnes olacak. 2026- 2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Linnes, şu anda Molde'de forma giyiyor. Lovik ve Breivik ile takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcudan olumlu referans alındığı belirtiliyor.
Sol bek ve orta saha bölgelerine takviye planlayan Sarı-Kırmızılılar, Norveç'in Molde kulübünün kapısını çalıyor. Daha önce sol bek için temasa geçilen Mathias Lovik ile orta sahada düşünülen Emil Breivik adı öne çıkıyor.
İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZLERİ
20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor.
KÖHN'ÜN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.
LINNES REFERANSI
Molde'den Lovik ve Breivik'i listesine alan Galatasaray'da en önemli referans Martin Linnes olacak. 2026- 2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Linnes, şu anda Molde'de forma giyiyor. Lovik ve Breivik ile takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcudan olumlu referans alındığı belirtiliyor.