Galatasaray'dan Miralem Pjanic hamlesi

Son olarak Gedson Fernandes transferinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, genç futbolcunun transferini bitirememişti. İspanyol basınına göre; Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için Barcelona ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Galatasaray, Pjanic'in yeni sezondaki durumuna ilişkin Katalan ekibinden bilgi aldı. Barça, oyuncunun menajeri Ramadani ile son kez konuştuktan sonra oyuncunun geleceğinin belli olacağını iletti. Katalan ekibi, Beşiktaş'ta kiralık forma giyen oyuncuyu geri istemiyor.



YAKIN İLİŞKİLER KURULDU



Aslan'ın Torrent'in göreve gelmesi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeden kaynaklı Barcelona ile iyi ilişkiler kurmuş olması transferde bir avantaj olarak görülüyor. Devre arasında Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, yaz aylarında da orta sahadaki sorunu Miralem Pjanic ile giderebilir.



31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sebeple önümüzdeki sezon da kiralanmasında süresel olarak sorun yok. Barcelona'nın onu bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılılar'a gönderebileceği konuşuluyor.



SAKATLIKLAR ENGEL OLDU



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 Süper Lig maçına çıkan Bosna Hersekli futbolcu, gol atamazken 2 asist yaptı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok karşılaşmada da kadroya alınmadı. Miralem Pjanic, Süper Lig'de 16 mücadelede ulaştığı 2 asiste, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada ulaştı. Ancak bu performansın Beşiktaş'a katkısı dokunmadı. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirecek. Gedson Fernandes de takıma katılacak. Bu sebeple Kartal'ın da Pjanic'le devam etmek istemediği kaydedildi. İbre, G.Saray'a döndü.





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