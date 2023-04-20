Galatasaray'dan Milano'da transfer görüşmesi!

Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan savunmacı Danilo D'Ambrosio ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.



Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan İtalyan milli savunmaccı ile Galatasaray temasa geçti.



MILANO'DA OTELDE GÖRÜŞME



Milano'daki bir otelde D'Ambrosio'nun menajeri Vincenzo Pisacana ile Galatasaraylı temsilcilerin görüştüğü kaydedildi.



34 yaşındaki İtalyan savunmacı için ön görüşme yapıldığı ve iki tarafın duruma göre daha sonra görüşebileceği belirtildi.



SAVUNMANIN HER YERİNDE



2014'ten bu yana Inter forması giyen 34 yaşındaki Danilo D'Ambrosio, hem savunmanın merkezinde hem de sağ bek olarak görev alabiliyor.



D'Ambrosio, bu sezon 17 resmi maçta 602 dakika süre aldı. D'Ambrosio bu maçların 8'inde stoper, 2'sinde sağ bek, 2'sinde sağ kanat bek, 2'sinde ise sol kanat bek olarak oynadı.



