Galatasaray'dan Mertens'e: "1 yıl daha kal"

Galatasaray, performansını beğendiği Dries Mertens'e 1 yıl daha kalması yönünde teklif yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mertens'e: '1 yıl daha kal'
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27 Ocak 2024 11:47
Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, son haftalarda ön plana çıkıyor.

Hem saha içinde hem de saha dışında takımın en önemli isimlerinden olan Belçikalı oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'le yola devam etmek istiyor. Geleceği konusunda karar vermeyen yıldıza makul bir ücretle 1 yıl daha kalması teklif edilecek.

Galatasaray formasıyla 64 maça çıkan Mertens, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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