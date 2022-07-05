Galatasaray'dan Mert Müldür için yeni teklif!

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi.
Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu. Aslan'da bu mevkide Omar Elabdelloui ve Sacha Boey var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor.
MERT MÜLDÜR İLK SIRADA
Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var.
23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo, milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor.
Galatasaray , A Milli Takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile ilk teması kurmuştu. Sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi.
YENİ TEKLİF 6 MİLYON EURO
Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon Euro'da diretiyor. Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi. Kıran kırana pazarlıklar sonrasında sarı-kırmızılılar genç sağ bek ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri izliyor.
Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu. Aslan'da bu mevkide Omar Elabdelloui ve Sacha Boey var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor.
MERT MÜLDÜR İLK SIRADA
Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var.
23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo, milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor.
Galatasaray , A Milli Takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile ilk teması kurmuştu. Sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi.
YENİ TEKLİF 6 MİLYON EURO
Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon Euro'da diretiyor. Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi. Kıran kırana pazarlıklar sonrasında sarı-kırmızılılar genç sağ bek ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri izliyor.