Galatasaray'dan McTominay'a yakın takip!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İskoçya - İsviçre maçında tribünden takip etti. Ergün'ün mücadeleyi yakından izlemesi Scott McTominay iddialarını güçlendirdi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan McTominay'a yakın takip!
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20 Haziran 2024 10:27
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre'nin oynadığı mücadeleyi yerinde takip etti. Ergün, mücadele için Köln Stadyumu'ndaki yerini aldı.

Cenk Ergün'ün mücadeleyi yerinden takip etmesi Scott McTominay iddialarını güçlendirdi.

Manchester United forması giyen İskoç oyuncunun Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülmüştü.

TAKIMININ GOLÜNÜ ATTI

İskoçya Milli Takımı'nın yıldızlarından McTominay, Cenk Ergün'ün de takip ettiği mücadelenin 13. dakikasında takımını öne geçirmeyi başardı. İskoç oyuncunun vuruşu, Fabian Schar'ın da ters müdahalesiyle ağlara giderken ilk başta Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen gol, daha sonra Scott McTominay'e yazıldı.

Manchester United'da geride kalan sezonda 43 maçta sahaya çıkan McTominay, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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