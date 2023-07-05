Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye 28 milyon euro

Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncu ile prensipte anlaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye 28 milyon euro
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05 Temmuz 2023 09:24
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 09:32
Galatasaray'ın Mauro Icardi rüyası gerçeğe dönüşüyor. İtalyan basınından Sky Sport; Arjantinli golcünün bonuslar hariç sezon başına 7 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat talebini Galatasaray'ın kabul ettiğini, bunu karşılayamayan İtalyan kulüplerinin geri adım attığını yazdı.

30 yaşındaki futbolcunun eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara'dan da Galatasaray taraftarını sevindirecek haberler geldi...

80 MİLYON EUROYA HİÇ BAKMADI

Calcicomercato ise Icardi'nin Suudi Arabistan'dan 3 yıl için 80 milyon euro'luk bir teklif aldığını yazdı. Ancak Arabistan'da yaşamak istemeyen Wanda Nara, astronomik teklifleri geri çevirdi.

Yıldız futbolcunun arzusu da Avrupa'da kalmak. Galatasaray'da büyük bir ilgi gören Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyme olasılığı hayli artmış durumda.

PSG de Mauro'nun yüksek maaşından kurtulmak için fedakarlık yapmaya hazır.

 
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