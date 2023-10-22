Galatasaray'dan Mauro Icardi için yeni açıklama!

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mauro Icardi için yeni açıklama!
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22 Ekim 2023 13:46
Son güncelleme 22 Ekim 2023 14:49
Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Bayern Münih maçında iğne ile oynayabileceği konuşulan Mauro Icardi için Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den detaylı bir açıklama daha gelmesi bekleniyor.

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