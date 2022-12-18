Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavi için Arjantin'e giden Mauro Icardi Florya'ya geldi.İstanbul'da tedavisine devam edilecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sarı kırmızılı kulüp bir paylaşım yaptı.Yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti." ifadeleri kullanıldı.