X

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2022 15:14
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavi için Arjantin'e giden Mauro Icardi Florya'ya geldi.

İstanbul'da tedavisine devam edilecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sarı kırmızılı kulüp bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti." ifadeleri kullanıldı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ