Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yıldız oyuncunun sakatlandığını açıkladı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.
"CİDDİ BİR ŞEY OLMASA..."
Kulüp Doktoru Yener İnce ise, "Mauro Icardi'nin durumu pazar günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Sekiyor olması can sıkıcı ama. Ciddi bir şey olmasa yürürken sekmezdi." ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı takım, 24 Ekim Salı günü Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yıldız oyuncunun sakatlandığını açıkladı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.
"CİDDİ BİR ŞEY OLMASA..."
Kulüp Doktoru Yener İnce ise, "Mauro Icardi'nin durumu pazar günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Sekiyor olması can sıkıcı ama. Ciddi bir şey olmasa yürürken sekmezdi." ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı takım, 24 Ekim Salı günü Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.