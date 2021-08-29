Galatasaray'dan Marcao'ya 90 bin euro ceza

Galatasaray Yönetimi, Marcao'ya 90 bin euro para cezası verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Marcao'ya 90 bin euro ceza
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29 Ağustos 2021 10:16
PFDK'dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao'ya tavan miktardan para cezası kesti.

Buna göre, yılda 900 bin Euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin Euro olarak belirlendi.

Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.


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