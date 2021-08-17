Galatasaray'dan Marcao ile ilgili İLK açıklama

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, sarı-kırmızılı yönetimin bugün Marcao ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını ve bu durumu kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.
CEZASI BUGÜN AÇIKLANACAK
"Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor! Böyle şeyler gecikmez"
STAT SPONSORLUĞU
"Stadyum sponsorluğu için vaadimiz ve ön protokolümüz sürüyor. Mevcut biten mukavelenin bazı rüçan hakları var. Oraya kadar geldiğimizde bunları TT'ye bildirmemiz gerekiyordu. Başka talipler de çıktı. Biz teminat mektubu istedik. Garanti altına almak istedik sponsorluğu. Hemen yapacaktık ama TT ile detayları ancak öğrendik. Başka adaylar da çıkınca sırf yapmış olmak için sponsorluk imzalamadık. Yakın zamanda stadyum isim sponsorluğunu açıklayacağız.
CEZASI BUGÜN AÇIKLANACAK
"Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor! Böyle şeyler gecikmez"
STAT SPONSORLUĞU
"Stadyum sponsorluğu için vaadimiz ve ön protokolümüz sürüyor. Mevcut biten mukavelenin bazı rüçan hakları var. Oraya kadar geldiğimizde bunları TT'ye bildirmemiz gerekiyordu. Başka talipler de çıktı. Biz teminat mektubu istedik. Garanti altına almak istedik sponsorluğu. Hemen yapacaktık ama TT ile detayları ancak öğrendik. Başka adaylar da çıkınca sırf yapmış olmak için sponsorluk imzalamadık. Yakın zamanda stadyum isim sponsorluğunu açıklayacağız.