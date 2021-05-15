Galatasaray'dan Malatyaspor maçına 2 bin taraftar

Sezonun son ve en önemli maçı öncesi gözü karartan Sarı-Kırmızılılar, camiadan gelen baskılara dayanamayıp, cezası neyse ödeyerek stada taraftar almaya karar verdi.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'dan Malatyaspor maçına 2 bin taraftar
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15 Mayıs 2021 12:42
Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken, özellikle son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu bu ihlalleri para cezasıyla geçiştirince, Galatasaray camiasından Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine, "Siz de seyirci alın" baskısı geldi.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası, sezonun son ve en önemli karşılaşmasında, cezası neyse ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor.

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