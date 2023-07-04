Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Mady Camara ismi gündeme geldi.
Yunan basınından Sport FM'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki orta sahası Mady Camara için teklifte bulundu.
Sarı kırmızı ekibin Angolalı oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
OYUNCUNUN TERCİHİ İTALYA
Haberde; Şu an sakatlığı dolayısıyla antrenmanlara çıkamayan Camara'nın takımdan ayrılmak istediği vurgulanırken, Angolalı futbolcunun tekrardan İtalya Ligi'nde bir takımda futbol oynamak istediği vurgulandı.
24 MAÇTA SÜRE ALDI
Mady Camara, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 24 karşılaşmaya çıkarken 1 asist kaydetti.
Yunan basınından Sport FM'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki orta sahası Mady Camara için teklifte bulundu.
Sarı kırmızı ekibin Angolalı oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
OYUNCUNUN TERCİHİ İTALYA
Haberde; Şu an sakatlığı dolayısıyla antrenmanlara çıkamayan Camara'nın takımdan ayrılmak istediği vurgulanırken, Angolalı futbolcunun tekrardan İtalya Ligi'nde bir takımda futbol oynamak istediği vurgulandı.
24 MAÇTA SÜRE ALDI
Mady Camara, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 24 karşılaşmaya çıkarken 1 asist kaydetti.