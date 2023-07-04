Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'ın orta saha transferi için Olympiakos forması giyen Mady Camara ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 16:08
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 16:09
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Mady Camara ismi gündeme geldi. 

Yunan basınından Sport FM'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki orta sahası Mady Camara için teklifte bulundu. 

Sarı kırmızı ekibin Angolalı oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. 

OYUNCUNUN TERCİHİ İTALYA 

Haberde; Şu an sakatlığı dolayısıyla antrenmanlara çıkamayan Camara'nın takımdan ayrılmak istediği vurgulanırken, Angolalı futbolcunun tekrardan İtalya Ligi'nde bir takımda futbol oynamak istediği vurgulandı. 

24 MAÇTA SÜRE ALDI 

Mady Camara, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 24 karşılaşmaya çıkarken 1 asist kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery