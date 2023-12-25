Galatasaray'dan maç sonu hakem tepkisi!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonra hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Galatasaray'dan maç sonu hakem tepkisi!
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25 Aralık 2023 00:05
Son güncelleme 25 Aralık 2023 00:20
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonra hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.




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