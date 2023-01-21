Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!

Galatasaray, Antalyaspor maçının 2-1 kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından "şampiyonluk" mesajı verdi.



Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü klasikleşen gol sevinci kullanıldı. Galatasaray, bu paylaşıma, "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz! Yürüyoruz, 23'üncü şampiyonluğa" ifadelerini yazdı.



Galatasaray'ın paylaşımda kupa ve sarı-kırmızı kalp emojileri de yer aldı.



Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.





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