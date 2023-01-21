Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2023 22:11
Galatasaray, Antalyaspor maçının 2-1 kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından "şampiyonluk" mesajı verdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü klasikleşen gol sevinci kullanıldı. Galatasaray, bu paylaşıma, "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz! Yürüyoruz, 23'üncü şampiyonluğa" ifadelerini yazdı.

Galatasaray'ın paylaşımda kupa ve sarı-kırmızı kalp emojileri de yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ