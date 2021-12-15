Galatasaray'dan Luyindama açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama için bir açıklama yayımladı.



Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından Luyindama'nın sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği belirtildi.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;



"Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı."





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