Galatasaray'dan Luyindama açıklaması!

Galatasaray, Christian Luyindama'nın sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Luyindama açıklaması!
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15 Aralık 2021 20:54
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama için bir açıklama yayımladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından Luyindama'nın sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı."


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