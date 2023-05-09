Galatasaray'dan Lucas Torreira paylaşımı!

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek en yakın takipçileri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı.Sarı kırmızılılarda tüm oyuncuların performansı başarılı bulunurken, bir isim ön plana çıktı; Lucas Torreira...Uruguaylı oyuncu orta alandaki mücadelesiyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisi topladı.Galatasaray'da sosyal medya hesabından Torreira için flaş bir paylaşımda bulundu.Sarı kırmızılılar Torreira'nın görselini paylaşarak,ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde birçok fav ve yorum aldı.