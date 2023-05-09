Galatasaray'dan Lucas Torreira paylaşımı!

Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta performansıyla ön plana çıkan Lucas Torreira için flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Lucas Torreira paylaşımı!
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09 Mayıs 2023 13:12
Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek en yakın takipçileri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı.

Sarı kırmızılılarda tüm oyuncuların performansı başarılı bulunurken, bir isim ön plana çıktı; Lucas Torreira...

Uruguaylı oyuncu orta alandaki mücadelesiyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisi topladı.

Galatasaray'da sosyal medya hesabından Torreira için flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılılar Torreira'nın görselini paylaşarak, "Lucas Torreira, her zerrede!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde birçok fav ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:


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