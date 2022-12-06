Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'da Lucas Torreira krizi büyüyor.Daha önce 300 bin euro için kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri bu kez de "Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklaması yaptı.Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Okan Buruk, Dünya Kupası izninin bitmesinden sonra İstanbul'a gelince Torreira ile bir araya gelecek."Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak. Eğer gitmek istediğini söylerse topu CEO Erden Timur'a atacak.Menajer Pablo Bentancur yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.