Galatasaray'dan Leo Dubois'e transfer izni çıktı

Galatasaray'da Fransız oyuncu Leo Dubois'in takımdan ayrılması için yapacağı görüşmelere izin verildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Leo Dubois'e transfer izni çıktı
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01 Temmuz 2023 11:43
Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerine Fransa veya İtalya'da devam etmek istediğini kulübe bildiren Leo Dubois'ya vize çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde 29 yaşındaki sağ bekin transferine izin verecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki yeni sezon hazırlıklarına ilk gün itibarıyla katılan ve oldukça sıkı bir çalışma temposuna giren Dubois'yı İtalya'dan Sassuolo, Atalanta ve Fiorentina'nın, Fransa'dan da Lille, Nice ve Monaco'nun takip ettiği belirtiliyor.



 
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