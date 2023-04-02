Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta hakem Halil Umut Meler'in kararları tartışılırken, Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi.



Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta istifaya davet edildi.



Sarı-kırmızılılar "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajını yayınladı.



Öte yandan Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendiği maçta Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından da sarı kırmızılı camia tepki göstermişti. Okan Buruk ve yönetici Erden Timur, MHK ve TFF'ye tepki göstermişti.





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