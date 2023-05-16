Galatasaray'dan kritik 6 puan

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. maçını 3 puanla kapattı.
Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.
Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.
Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.
Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.