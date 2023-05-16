Galatasaray'dan kritik 6 puan

Galatasaray, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında bıraktığı 5 puanın ardından çıktığı 2 maçta 6 puan alarak şampiyonluk yolunda çok önemli 6 puanı hanesine yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan kritik 6 puan
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16 Mayıs 2023 22:54
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 22:55
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. maçını 3 puanla kapattı.

Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.

Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.

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