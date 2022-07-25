Galatasaray'dan Kouame için teklif!

Galatasaray'da hücum hattı için transfer çalışmaları devam ederken, İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan haberde; Fiorentina'nın, Christian Kouame'yi takımda tutmayacağı ve transfer tekliflerini dinlemeye hazır olduğu belirtildi. Galatasaray'ın da 24 yaşındaki futbolcu için bir teklifinin olduğu aktarıldı.



ANDERLECHT'TEN DE TEKLİF



Fildişili futbolcu için teklif yapan diğer kulübün de, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Anderlecht olduğu vurgulandı.



PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Kouame'nin Fiorentina ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Esas mevkisi santrfor olan Kouame, kanatlarda da forma giyebiliyor.



20 GOLE KATKI SAĞLADI



Geçen sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Christian Kouame, Belçika temsilcisinde, 35 maçta, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.





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