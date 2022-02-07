Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Diagne ile fesih!

Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak adına Mbaye Diagne ile anlaşmalı fesih yoluna gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Diagne ile fesih!
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07 Şubat 2022 11:09
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldı. Galatasaray, Diagne'nin yerine Omar Elabdellaoui'yi TFF listesine ekledi.

Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.



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