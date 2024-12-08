Galatasaray'dan kırmızı itirazı!

Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart itirazında bulundu.

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Galatasaray'dan kırmızı itirazı!
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08 Aralık 2024 16:41
Son güncelleme 08 Aralık 2024 16:42
Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart itirazı yaptı.

Mücadelenin 34. dakikada Noah Sonko, ceza yayı üzerinde Lucas Torreia'ya faul yaptı ve sarı kırmızılılar tehlikali bir noktadan serbest vuruş kazandı.

Bu faulün ardından Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcular, sarı kartı bulunan Sonko'nun ikinci sarı kartı görmesi gerektiği itirazında bulundu.

Hakem Turgut Doman Sonko için sarı kartı gerekli görmedi ve sadece faul kararı verdi.

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