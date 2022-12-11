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Galatasaray'dan Kireçburnu'na tam 13 gol!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi 8. hafta maçında Kireçburnu'nu 13-1 mağlup etti.

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Galatasaray'dan Kireçburnu'na tam 13 gol!
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11 Aralık 2022 13:57
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi 8. hafta maçında Kireçburnu ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 13-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emine Esen Ecem, 24. dakikada Derya Arhan, 25, 31, 39, 43 ve 51. dakikalarda Yagmur Uraz, 26, 32 ve 56. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 62. dakikada Ebru Topçu, 72. dakikada Milica Denda ve 80. dakikada Elena Gracinda Santos kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından sarı kırmızılı takım puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kireçburnu ise 0 puanla son sırada kaldı.

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