Galatasaray'dan Kazımcan zirvesi

Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.



Yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.



Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Altay kulübünün Kazımcan'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.

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