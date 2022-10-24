Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi. Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi. Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.