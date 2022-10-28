Galatasaray'dan Karagümrük maçına özel forma!

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçına özel formasıyla çıkacağını açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Karagümrük maçına özel forma!
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28 Ekim 2022 17:19
Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçına özel bir formayla çıkacak.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maça özel bir forma ile çıkılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanıldı.

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