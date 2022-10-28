Galatasaray'dan Karagümrük maçına özel forma!

Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçına özel bir formayla çıkacak.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maça özel bir forma ile çıkılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O FORMA
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maça özel bir forma ile çıkılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O FORMA
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ