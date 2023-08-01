Galatasaray'dan KAP'a açıklama: Günay Güvenç

Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer ettiğini açıkladı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.
Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."
GÜNAY GÜVENÇ: "YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"
Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım. Uzun bir Gaziantep macerası sonrası bildiğiniz gibi şu an Galatasaray'a imza attım. Başarılara imza atmak için burdayım, çok gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sezon olur. Buraya gelmeden önce burada kalede kim olduğunu çok iyi biliyordum. Kendisini yıllardır hayranlıkla izliyoruz. Kendisine hem destek olmaya geldim, hem kendisinden çok şey öğrenmeye geldim. Tabi ki hedefimde oynamakta var. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Deplasmanda burada oynamak hiçbir zaman kolay değildi. Aklımdan hep şu geçiyordu, bir gün o taraftarı kendi arkama almak. O da bana nasip olacak inşallah. Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.
Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."
GÜNAY GÜVENÇ: "YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"
Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım. Uzun bir Gaziantep macerası sonrası bildiğiniz gibi şu an Galatasaray'a imza attım. Başarılara imza atmak için burdayım, çok gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sezon olur. Buraya gelmeden önce burada kalede kim olduğunu çok iyi biliyordum. Kendisini yıllardır hayranlıkla izliyoruz. Kendisine hem destek olmaya geldim, hem kendisinden çok şey öğrenmeye geldim. Tabi ki hedefimde oynamakta var. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Deplasmanda burada oynamak hiçbir zaman kolay değildi. Aklımdan hep şu geçiyordu, bir gün o taraftarı kendi arkama almak. O da bana nasip olacak inşallah. Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.