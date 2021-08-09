Galatasaray'dan Kamil Jozwiak hamlesi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon başında ilgilendiği Kamil Jozwiak'ı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Kamil Jozwiak hamlesi
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09 Ağustos 2021 09:27
Geçtiğimiz sezon başında Kamil Jozwiak ile ilgilenen Galatasaray 'ın Finansal Fair Play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma hakkı yoktu ve Lech Poznan'a 4.5 milyon Euro ödeyen Derby County işi bitirmişti.

Championship'te vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bir sene sonra yeniden Aslan'ın gündemine geldi. Jozwiak'ın şartları araştırılırken, Derby County cephesi transfere olumlu yaklaştı.

İngiliz kulübü Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi de bu transfere onay verdi. İngiliz kulübü Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi de bu transfere onay verdi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz kulübü Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi de bu transfere onay verdi. Jozwiak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor.


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