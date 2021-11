Galatasaray'dan kaleye transfer hamlesi

Ocak ayındaki ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasara'ın listesi şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kaleci mevkisine takviye yapılması amaçlanıyor.



Yoğun fikstürde dinlenmeden üst üste maçlara çıkan Fernando Muslera'nın arkasına yerli bir kaleci transferi yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÜNDEME ALINDI!

Genç ve potansiyeli yüksek bir file bekçisini kadroya katmak isteyen Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ta karar kıldı. Yönetimin, ocak ayında 23 yaşındaki eldiven için Göztepe'nin kapısını çalacağı belirtildi.



GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR!

İzmir ekibine takas ve üzerine para teklif edilecek. Göztepe'nin İrfan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı bilinse de genç kalecinin Galatasaray forması giymeye çok istekli olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen genç file bekçisi kalesinde 18 gol gördü.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adanaspor altyapısında futbola başlayan başarılı eldiven, 2015 senesinde A takıma yükselme başarısı gösterdi.



İrfan Can, 2020 yılı yaz transfer sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. Sağ ayağını kullanan 1,93 cm boyundaki kalecinin piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.





