Galatasaray'dan kaleye takviye

Uruguaylı yıldız Fernando Muslera'nın arkasında onu zorlayabilecek ikinci kaleci arayan sarı kırmızılılar, Bursaspor'la sözleşmesini yenilemeyen Ataberk Dadakdeniz'i transfer etmeye karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan kaleye takviye
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26 Temmuz 2021 14:17
Fernando Muslera'nın arkasında onu zorlayabilecek ikinci kaleci arayan Galatasaray, Bursaspor'la sözleşmesini yenilemeyen Ataberk Dadakdeniz'i transfer etmeye karar verdi.

21 yaşındaki genç kalecinin Bursaspor'la arasındaki prosedürü halletmesi bekleniyor.

Genç kalecinin sorunları çözdükten sonra İstanbul'a gelerek kendisini 2 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda, Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralanmıştı.


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