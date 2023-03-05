Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Yıldız transferlerle taraftarını mutlu eden sarı kırmızılı yönetim bir takviye daha yapmak istiyor.Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferine yönelen Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. Uzun yıllar kaleyi emanet edecek bir isim araya sarı kırmızılılar Polonyalı genç kaleciye yöneldi. Cimbom, Zaglebie Lubin takımında forma giyen'ın bonserivisini almak için harekete geçti.Kacper Bieszczad, omuz sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Polonyalı genç kaleci bu sezon 15 maçta görev aldı. 1.92 cm boyundaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Genç kalecinin piyasa değeri 800 bin euro.Gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldivenin peşinde birçok kulüp var. Genç kaleci geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.