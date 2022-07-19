Galatasaray'dan Kaan Ayhan için hamle!

TEKLİFİNİ REVİZE EDECEK

RAKİP MONZA

Yerli oyuncu kalitesini de artırmak isteyen Galatasaray, uzun zamandır gündeminde yer alan milli futbolcu için Sassuolo ile bu hafta içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek.Sahada +3 yerli kuralını dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un yanında yerli stoper kullanmak zorunda olduğundan Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek Türk pasaportlu oyuncu transfer edecek.Kaan Ayhan için bir ay önce Sassuolo ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Aslan, 3 milyon Euro'luk ilk teklifini revize edecek.Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro isteyen İtalyan ekibini 3.5-4 milyon Euro arasında bir bonservis rakamına ikna etmeye çalışacak.Bu transferde rakip ise İtalya Serie A'nın yeni takımı Monza... Bütçe sorunu olmayan Monza'nın, 5 milyon Euro'yu 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya ödeyebileceği konuşuluyor.