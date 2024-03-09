Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 20. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Öte yandan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın da sağlık durumları belli oldu.

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Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması
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09 Mart 2024 14:19
Son güncelleme 09 Mart 2024 14:22
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 20. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan'ın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


SANCHEZ VE ABDÜLKERİM'İN DURUMU

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'da 1. derece zorlanma tespit edildi İki futbolcunun da Kasımpaşa maçında da oynaması beklenmiyor.

Galatasaray Sağlık Ekibi, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yine de Kasımpaşa maçına yetişmesi için yoğun tedavi süreci uygulayacak. 

 

 

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