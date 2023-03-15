Galatasaray'dan Juan Mata'ya 'kulübe' teklifi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata'ya, antrenörlük teklifinde bulunacak.



Buruk'un, tecrübeli öğrencisini, yeni sezonda teknik ekibe dahil etmek istediği öğrenildi.



KATKISI SANILANDAN ÇOK DAHA FAZLA



Cim-Bom ile bir senelik sözleşme yapan Juan Mata, belki sahada istenen katkıyı sağlayamadı ama saha dışında, tahmin edilenden daha fazlasını verdi.



KARİYERİ BÜYÜK TECRÜBELERLE DOLU



Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni, Chelsea ve Manchester United formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanan yıldız futbolcu, kariyerindeki eksik parça olan lig şampiyonluğuna ise Galatasaray formasıyla ulaşmak istiyor.



ÇOK SAYGI GÖRÜYOR



Sezon başında bedelsiz geldiği Galatasaray'da oyuncular arasında büyük saygı gören, Florya'daki pozitif havanın oluşmasında son derece etkili olan Mata'nın bu yönünü çok değerli bulan Teknik Direktör Okan Buruk'un, bu nedenle böyle bir teklif düşündüğü ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuya özellikle yabancı oyuncuların çok büyük saygı duyduğu, İspanyol yıldızın, mütevazı ve profesyonel yaşantısıyla büyük hayranlık uyandırdığı belirtildi.



