Galatasaray'dan Jovic'in menajeriyle görüşme!

Galatasaray, forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar,Fiorentina'nın golcüsü Luka Jovic'in transferinde önemli bir adım attı.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPILDI!
Kulüp, Sırp yıldızın menajeri Ramadani'yi perşembe günü İstanbul'a çağırdı. Taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirildi.
Jovic'e de yıllık 2.5 milyon euro önerildi. Ramadani ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi.
TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Transferde her şey Fiorentina'yı ikna edilmesine kaldı.
Ramadani, hafta içinde İtalyan ekibiyle görüşüp transferi noktalamaya çalışacak.
Jovic, geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. Sırp oyuncu, oynadığı maçlarda 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPILDI!
Kulüp, Sırp yıldızın menajeri Ramadani'yi perşembe günü İstanbul'a çağırdı. Taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirildi.
Jovic'e de yıllık 2.5 milyon euro önerildi. Ramadani ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi.
TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Transferde her şey Fiorentina'yı ikna edilmesine kaldı.
Ramadani, hafta içinde İtalyan ekibiyle görüşüp transferi noktalamaya çalışacak.
Jovic, geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. Sırp oyuncu, oynadığı maçlarda 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
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