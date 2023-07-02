Galatasaray'dan Jovic'in menajeriyle görüşme!

Galatasaray, golcü alternatiflerinden biri olan Luka Jovic için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Sırp oyuncunun menajeri Ramadani ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Jovic'in menajeriyle görüşme!
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02 Temmuz 2023 12:20
Galatasaray, forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar,Fiorentina'nın golcüsü Luka Jovic'in transferinde önemli bir adım attı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPILDI!

Kulüp, Sırp yıldızın menajeri Ramadani'yi perşembe günü İstanbul'a çağırdı. Taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Jovic'e de yıllık 2.5 milyon euro önerildi. Ramadani ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi.

TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Transferde her şey Fiorentina'yı ikna edilmesine kaldı.

Ramadani, hafta içinde İtalyan ekibiyle görüşüp transferi noktalamaya çalışacak.

Jovic, geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. Sırp oyuncu, oynadığı maçlarda 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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