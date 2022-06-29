Galatasaray'dan Joao Pedro için ilk teklif!

Galatasaray'ın Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'ya talip olduğu ve ilk teklifini yaptığı belirtildi.



İtalyan basınının iddialarına göre Galatasaray'ın Joao Pedro için 7 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edilirken sarı kırmızılı takımın oyuncuyla görüştüğü belirtildi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşma sağlandığı ifade edilirken kulüplerin transfer pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.



30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro, forvet arkası, 10 numara ve forvet pozisyonunda oynuyor. 2014'ten bu yana Cagliari forması giyen Pedro, takımına geçen sezon çıktığı 39 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.



Joao Pedro'nun Cagliari ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.





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