Galatasaray'dan Joao Mario hamlesi

Galatasaray, Benfica forması giyen Joao Mario ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Joao Mario hamlesi
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23 Temmuz 2024 20:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara transferi için sürpriz bir ismi gündeme geldi.

Portekiz basınından SIC Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.



Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği ve Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Oyuncu geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıktı ve dokuz gol atıp üç asist yaptı. Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro ve sözleşmesi sadece 2026 yazında sona eriyor.


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