Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat için teklif

Göztepe'de geçen sezon eldivenleri alarak as kaleci olan 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu başında 1. Lig ekibi Adanaspor transfer ettiği İrfan Can'a Trabzonspor'un ardından Galatasaray da talip oldu.Muslera'nın yanına genç ve gelecek vaat eden bir eldiven transfer etmeyi planlayan İstanbul ekibinin İrfan'ı hedefine aldığı iddia edildi. Futbolcunun Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.İrfan için Trabzonspor ve Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'dan Metz ve Nimes ile İtalya'dan da Genoa transfer etmek için yoğun baskısını sürdürüyor. Ancak Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın 22 yaşındaki İrfan'ın satışına sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin çok cazip bir teklif gelmesi halinde ise genç yıldızını elinden çıkarabileceği konuşuluyor.İrfan Can, bu sezon 35 maçta forma giyerken kalesinde gördüğü 48 gole karşılık, 8 maçı da gol yemeden tamamladı.