Galatasaray'dan inanması güç puan ortalaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görev süresindeki 2'nci yılında da rekorları kırmaya devam ediyor. Geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak Süper Lig tarihine geçen 50 yaşındaki teknik adam, Rize maçıyla yeni bir rekor geliştirdi.
Opta'nın verilerine göre; 46 (BAY karşılaşmaları dahil) maçta 37 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 80.4'lük ortalama tutturan Buruk, Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.
1 YILDAKİ EN YÜKSEK PUAN
2023 senesinde Süper Lig'de çıktığı 31 maçtan 83 puan toplayan Aslan, 2.68 ile bir takvim yılı içinde en yüksek puan ortalamasıyla oynayan takım oldu. Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte deplasmanlardan 16 puan çıkartan Cimbom, ilk 6 maçlar itibarıyla dış sahadan en yüksek puan toplayan takım olmayı da başardı. Bu sezon 10 karşılaşmada 19 gol atıp 5 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
TAM 35 MİLYON TL'YE ÇIKTI
10 Ekim tarihinde Galatasaray Yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı. 23 milyon lira kazanan deneyimli hocanın garanti ücreti 35 milyon TL'ye çıkartıldı. Bunun dışında UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa bonusları da var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs 2024 tarihinde yapılacak seçimden dolayı Okan Buruk'un sözleşmesinin 1 yılla sınırlandırılmasını istedi. Özbek, seçilememesi durumda yeni yönetimin önünü açmak için bu kararı verdi.
Opta'nın verilerine göre; 46 (BAY karşılaşmaları dahil) maçta 37 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 80.4'lük ortalama tutturan Buruk, Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.
1 YILDAKİ EN YÜKSEK PUAN
2023 senesinde Süper Lig'de çıktığı 31 maçtan 83 puan toplayan Aslan, 2.68 ile bir takvim yılı içinde en yüksek puan ortalamasıyla oynayan takım oldu. Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte deplasmanlardan 16 puan çıkartan Cimbom, ilk 6 maçlar itibarıyla dış sahadan en yüksek puan toplayan takım olmayı da başardı. Bu sezon 10 karşılaşmada 19 gol atıp 5 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
TAM 35 MİLYON TL'YE ÇIKTI
10 Ekim tarihinde Galatasaray Yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı. 23 milyon lira kazanan deneyimli hocanın garanti ücreti 35 milyon TL'ye çıkartıldı. Bunun dışında UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa bonusları da var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs 2024 tarihinde yapılacak seçimden dolayı Okan Buruk'un sözleşmesinin 1 yılla sınırlandırılmasını istedi. Özbek, seçilememesi durumda yeni yönetimin önünü açmak için bu kararı verdi.