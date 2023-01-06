Galatasaray'dan ilginç istatistik: 9'da 6 tek!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ilginç istatistik: 9'da 6 tek!
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06 Ocak 2023 08:13
Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray bu sezon çıktığı 16 lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken 9 kez tek farklı skorlarla 3 puana ulaştı.

Bu periyotta sadece Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Cimbom en farklı zaferine ise 7-0'lık Başakşehir maçıyla imza attı.

Tek farklı kazanılan 9 maçın 6'sında sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla galip geldi. 2 maç 1-0 sona ererken Kasımpaşa karşılaşması 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE YOK

Ligde pazar oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisine İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda sarı kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Misafir tribününde de F.Bahçeliler yer alacak. 

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