Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da planlar yapılmış durumda. Sarı-Kırmızılıların ilk etapta iki yıldız için kulüplerine resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.Devre arası transfer döneminde de sezon başında olduğu gibi hareketli günler geçirmeye hazırlanan Galatasaray, Brighton'dan Deniz Undav için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Rashica'nın tapusunun alınması konusunda da Norwich'e 8 milyon Euro teklif edilecek.Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda hamlelerini teker teker yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de ara transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.Cim Bom, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'da oynayan Deniz Undav'ı bu dönemde mutlaka kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibiyle yapılan görüşmeler son derece olumlu ilerliyor. Ada temsilcisiyle kontratı 2026'da bitecek olan Deniz'i Aslan, satın alma opsiyonuyla kiralayacak. 26 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralık forma giyeceği ve daha sonra da 5 milyon Euro'ya bonservisinin alınacağı bildirildi.Memphis Depay ve Moussa Dembele gibi yıldızların transferini sezon sonuna bırakan Galatasaray'da yönetim, Norwich'ten kiralık olarak aldığı Milot Rashica'yı da tapusuyla almak adına elini çabuk tutacak. İlk başta fazla forma şansı bulamayan ancak daha sonra teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'inin gözdelerinden biri haline gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini almak için 8 milyon Euro gözden çıkarıldı.