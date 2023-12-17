Galatasaray'dan iki isme transfer resti: 'Gitmiyorsunuz!'

Bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Galatasaray Yönetimi'ni, diğer taraftan iç transferde de yoğun bir mesai bekliyor. Takımdaki birçok isimle yeni sözleşme görüşmeleri yapan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kulüplerinden gelen ilgiye karşı da tedbir almaya hazırlanıyor.
BOEY VE KEREM'E BÜYÜK İLGİ
Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken oyuncuların başında ise hiç şüphesiz Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu geliyor. Özellikle son 2 haftalık dönemde İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüplerinin, Sarı-Kırmızılı oyuncuların menajerleriyle sık sık temas kurduğu ortaya çıktı. Kerem ile İtalyan kulübü Lazio ve Premier Lig'e dönmeye hazırlanan Leeds ilgilenirken Boey için ise İngiliz devi Manchester United ve Fransız kulübü Marsilya temas halinde.
ARA TRANSFERDE İZİN YOK!
Süper Lig'de şampiyonluk, Türkiye Kupası'nda zafer, Avrupa Ligi'nde de olabilecek en iyi yeri hedefleyen Cim Bom'un, mevcut kadrodaki yıldızlarını elden çıkarmaya hiç niyeti yok. Galatasaray Yönetimi ile teknik ekip arasında yapılan toplantıya göre, ocak ayında satış listesine konulan oyuncular dışında kimsenin gitmesine izin verilmeyecek.
SADECE YAZ DÖNEMİ İÇİN...
Galatasaray cephesi, yetiştirdiği yetenekleri yüksek rakamlar karşılığında satmaya karşı değil. Ancak belirlenen hedefler doğrultusunda her iki oyuncuya da "Sezon sonuna kadar kimse bir yere ayrılmıyor" mesajı gönderildi. Yaz dönemi için gelecek teklifler ise değerlendirmeye alınacak.
BOEY VE KEREM'E BÜYÜK İLGİ
Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken oyuncuların başında ise hiç şüphesiz Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu geliyor. Özellikle son 2 haftalık dönemde İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüplerinin, Sarı-Kırmızılı oyuncuların menajerleriyle sık sık temas kurduğu ortaya çıktı. Kerem ile İtalyan kulübü Lazio ve Premier Lig'e dönmeye hazırlanan Leeds ilgilenirken Boey için ise İngiliz devi Manchester United ve Fransız kulübü Marsilya temas halinde.
ARA TRANSFERDE İZİN YOK!
Süper Lig'de şampiyonluk, Türkiye Kupası'nda zafer, Avrupa Ligi'nde de olabilecek en iyi yeri hedefleyen Cim Bom'un, mevcut kadrodaki yıldızlarını elden çıkarmaya hiç niyeti yok. Galatasaray Yönetimi ile teknik ekip arasında yapılan toplantıya göre, ocak ayında satış listesine konulan oyuncular dışında kimsenin gitmesine izin verilmeyecek.
SADECE YAZ DÖNEMİ İÇİN...
Galatasaray cephesi, yetiştirdiği yetenekleri yüksek rakamlar karşılığında satmaya karşı değil. Ancak belirlenen hedefler doğrultusunda her iki oyuncuya da "Sezon sonuna kadar kimse bir yere ayrılmıyor" mesajı gönderildi. Yaz dönemi için gelecek teklifler ise değerlendirmeye alınacak.