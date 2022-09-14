Galatasaray'dan Icardi sonrası PSG kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Icardi kadroda yer almadı. Icardi'nin transfer sürecinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübün Fransız ekibi PSG ile ilgili yol haritası belli oldu.Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Mauro Icardi'nin transferiyle başlayan ilişki büyüyerek devam edecek. İki kulüp arasında başlayan sıcak temaslar ve bağ böylece daha da gelişecek.Buna göre bundan sonraki süreçte Galatasaray ile PSG arasında oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edecek. Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray'a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un etkili olduğu öğrenildi.Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erdem Timur'un da bu durumu kullanıp çok uygun şartlarda Icardi transferini gerçekleştirdiği belirtildi. Dünya çapında tanınan Fransız kulübü PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı-kırmızılılara önümüzdeki dönemlerde özellikle transferde olumlu etkilerinin beklendiği bildirildi.Icardi örneğindeki gibi birçok ünlü ismin Galatasaray forması giyebileceği vurgulanıyor. Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydediliyor.