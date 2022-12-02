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Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Mauro Icardi'nin çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği, tedaviye ise başlandığı açıklandı.

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Galatasaray'dan Icardi açıklaması
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02 Aralık 2022 13:50
Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Mauro Icardi'nin 1-3 hafta arasında iyileşmesi ve lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.

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